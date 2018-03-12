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Can Yazgan: Ercan Yazgan'ın başka çocuğu yok

Bizimkiler dizisinin ‘Kapıcı Cafer’i Ercan Yazgan (71), dün son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 06:59..
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Üsküdar’daki Karacaahmet Şakirin Camisi’nde yapılan cenaze namazında taziyeleri oyuncunun oğlu Can Yazgan kabul etti.

Can Yazgan: Ercan Yazgan'ın başka çocuğu yok

Can Yazgan, “Babamın sağlığında çok büyük problem yoktu. Babam kendisini mutlu eden bir insandı. Ama beyninde pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik. Kendisi Fenerbahçe’yi sevdiği için tabutun üstüne Fenerbahçe bayrağı koyduk.” dedi.

"BABAMIN BAŞKA ÇOCUĞU YOK"

Ercan Yazgan’ın başka çocuklarının olduğu iddialarına oğlu Can Yazgan şu sözlerle yanıt verdi: Ben öz oğluyum, Buket de manevi kızı. Başka çocuğu yok.”

Yazgan, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

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