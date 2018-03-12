Can Yazgan: Ercan Yazgan'ın başka çocuğu yok

Üsküdar’daki Karacaahmet Şakirin Camisi’nde yapılan cenaze namazında taziyeleri oyuncunun oğlu Can Yazgan kabul etti.

Can Yazgan, “Babamın sağlığında çok büyük problem yoktu. Babam kendisini mutlu eden bir insandı. Ama beyninde pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik. Kendisi Fenerbahçe’yi sevdiği için tabutun üstüne Fenerbahçe bayrağı koyduk.” dedi.

"BABAMIN BAŞKA ÇOCUĞU YOK"

Ercan Yazgan’ın başka çocuklarının olduğu iddialarına oğlu Can Yazgan şu sözlerle yanıt verdi: “Ben öz oğluyum, Buket de manevi kızı. Başka çocuğu yok.”

Yazgan, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

