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Çanakkale Boğazı'nda kopan internet kablosu yenilendi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan geminin zarar verdiği internet kablosu 45 dakikalık çalışmayla değiştirildi.

AA | 02.10.2018 - 20:52..
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Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giderken 12 Eylül günü Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı "Med Denizli" isimli gemi, Çimenlik Kalesi açıklarında demir attı. Bu sırada Türk Telekom'a ait fiber internet kabloları zarar gördü.

Yapılan incelemelerin ardından kabloların yenilenmesine karar verildi. Bunun için 20 metre boyundaki "Storm Knight" isimli kablo döşeme gemisi Çanakkale'ye geldi.

45 DAKİKADA YENİLENDİ

Kilitbahir köyü önlerinde başlayan ve Çanakkale önlerinde sona eren 45 dakikalık çalışmayla 1,3 deniz mili uzunluğundaki fiber internet kablosu yenisiyle değiştirildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapacak gemiler de konuyla ilgili olarak bilgilendirildi ve dikkatli olmaları istendi.

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