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Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar devam ediyor

Dev projenin temeli 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde atılacak.

07.03.2017 - 15:38
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Marmara Bölgesi'nde Çanakkale'yi önemli bir yere taşıyacak olan projenin fizibilite ve sondaj çalışmaları tamamlandı.

Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar devam ediyor

MARMARA'NIN 5'İNCİ ASMA KÖPRÜSÜ

Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak olan ve 26 Ocak'ta ihalesi sonuçlanan köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olacak.

Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar devam ediyor

2023'TE AÇILACAK

Projenin 10 milyar yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde temeli atılacak köprü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te hizmete açılacak.

Ayak açıklığı 100. yılla anlamlandırılarak 2023 metre olarak belirlenen köprü, dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak. Ayrıca bu dev proje için 2 bin kişi istihdam edilecek.

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