Çanakkale Köprüsü Lapseki'nin konut fiyatlarını artırdı

Şubat 2018 verilerine göre, Lapseki ve Gelibolu'da geçen yılın aynı dönemine oranla satılık konutların metrekare fiyatında artış oldu.
LAPSEKİ'DE FİYATLAR ORTALAMA 2 BİN LİRAYI BULDU
Gelibolu’da satılık konutların metrekare fiyatı bir yılda yüzde 9,78 artarken, Lapseki’de satılık konutların metrekare fiyatı yüzde 24,14 artış gösterdi. Gelibolu’da satılık konutların metrekare fiyatı bin 441 lira olurken, fiyatlar Lapseki’de ortalama 2 bin 111 liraya ulaştı.
Şubat 2018 verilerine göre, Gelibolu’da satılık konutların metrekare fiyatı 4 yılda yüzde 45,2, Lapseki’de ise yüzde 125,77 arttı.