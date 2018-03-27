1 Aracınızın yakıt tüketimini azaltacak önlemler Yakıt tüketimi her sürücünün kâbusu. Hele akaryakıt fiyatlarının pahalı olduğu ülkelerde...

2 Cildinizi anında güzelleştirecek eski zaman yöntemleri Amerika’da kadınlar yaşamları boyunca ciltleri için 300 bin dolar harcıyor. Oysa ışıl ışıl görünmenin ücretsiz alternatifleri de var.

3 Tüm dünyada Rus casusları sınır dışı eden ülkeler Dünya, Rus casus skandalıyla çalkalanıyor. Tüm dünyada 139 Rus diplomat sınır dışı edilirken, ABD 60 diplomatla en çok sınır dışı yapan ülke oldu.

4 Cumhurbaşkanı Torba Tasarı'yı onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

5 PKK'ya katılmak isteyen Alman sınırda yakalandı Şırnak Silopi'de Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman Patrick Kraicker tutuklandı. Kraicker, PYD/PKK saflarında savaşmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

6 Çanakkale Köprüsü Lapseki'nin konut fiyatlarını artırdı Çanakkale 1915 Köprüsü, bağlantı noktaları olan Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde satılık konutların metrekare fiyatlarını artırdı.