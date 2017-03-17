Çanakkale Köprüsü'nün temeli yarın atılıyor

2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için imzalar atıldı. Temel de 18 Mart'ta (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla atılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü dahil MalkaraÇanakkale Otoyol kesimi sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın katılımıyla imzalandı.

MARMARA DENİZİ ETRAFINDA RİNG OLUŞTURULACAK

Bakan Arslan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü artı bağlantı otoyolları, Osmangazi Köprüsü artı bağlantı otoyolları ve 1915 Çanakkale Köprüsü artı bağlantı otoyollarıyla Marmara Denizi etrafında bir ring oluşturacağız. Bu ring de bu coğrafyada hem yaşayanların hayatını kolaylaştıracak hem de bu coğrafyadaki sanayinin, ekonominin daha da büyümesini sağlayacak." dedi.

10,5 MİLYAR LİRALIK PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK

10.5 milyar liralık projenin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleşeceğini hatırlatan Arslan, "Dünyada çok önemli 13 finans kuruluşunun da 'evet, biz bu projenin finansmanını sağlarız' demiş olması ve bununla ilgili mektuplarını vermesi çok önemsediğimiz bir konu." diye konuştu. Arslan, Çanakkale'de Avrupa ile Asya arasında feribotla 1 saat süren geçişin, 3 ila 4 dakikaya ineceğini söyledi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Çanakkale Köprüsü'nün sözleşmesi, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile Güney Koreli mevkidaşı Ho-In Kang'ın katılımıyla imzalandı. Projenin detayları şu şekilde:

Uzunluk: 3 bin 623 metre

Açılış: 2023 yılı

Kule derinliği: 38 - 42 metre

Geçiş ücreti: 15 euro + KDV