taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.21165
Euro
7.29
Altın
1212.986
Borsa
93560.62

Çanakkale’de 101 mülteci yakalandı

Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan, Mali, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 101 kaçak göçmen yakalanarak göçmen idaresine teslim edildi.

İHA | 28.08.2018 - 16:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkii ile Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiine 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mali, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Mültecileri Ayvacık sahillerine getiren 2 minibüse de el konuldu. Ekipler, 1 insan kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Çanakkale’de jandarma ekiplerinin yasa dışı geçişlere karşı önlemleri sürüyor.

Çanakkale’de 101 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 101 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 101 mülteci yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

465
İdil Fırat'ın kına gecesi

İdil Fırat'ın kına gecesi

62
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

495
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

389
Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

118
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM