Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük tatillerini Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri, Gökçeada ve Bozcaada'da geçirmek isteyen vatandaşlar, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Çanakkale GESTAŞ Feribot İskelesi'nde 1 kilometre, Eceabat Feribot İskelesi'nde ise yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilciler saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle yapıldığını kaydetti.



























