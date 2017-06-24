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Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

bayram tatilini Bozcaada ve Gökçeada'da geçirmek isteyen vatandaşlar, iskelelerde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

24.06.2017 - 00:37
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Ramazan Bayramı'nda 4 günlük tatillerini Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri, Gökçeada ve Bozcaada'da geçirmek isteyen vatandaşlar, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Çanakkale GESTAŞ Feribot İskelesi'nde 1 kilometre, Eceabat Feribot İskelesi'nde ise yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilciler saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle yapıldığını kaydetti.

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

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