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Çanakkale'de 88 kaçak yakalandı

Çanakkale’de yapılan iki ayrı operasyonda, Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen iki ayrı şişme bot içindeki 88 kaçak göçmen yakalanarak, yetkililere teslim edildi.

İHA | 03.10.2018 - 11:10..
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, saat 05.35’te, Çanakkale’in Ayvacık ilçesi Müsellim Geçidinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Irak uyruklu 13 erkek, 7 kadın, 23 çocuk toplam 43 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 88 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 88 kaçak yakalandı ViDEO

İkinci olayda ise saat 08.40’ta, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale’in Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Çanakkale'de 88 kaçak yakalandı

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot güvenlik bir şekilde durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 22 erkek, 9 kadın, 14 çocuk toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 88 kaçak yakalandı

TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan iki ayrı gruptaki 88 kaçak göçmen daha sonra Sahil Güvenlik botu tarafından Küçükkuyu limanına getirildi ve işlemlerinin yapılması için yetkililere teslim edildi.

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