Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, saat 05.35’te, Çanakkale’in Ayvacık ilçesi Müsellim Geçidinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Irak uyruklu 13 erkek, 7 kadın, 23 çocuk toplam 43 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 88 kaçak yakalandı ViDEO

İkinci olayda ise saat 08.40’ta, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale’in Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot güvenlik bir şekilde durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 22 erkek, 9 kadın, 14 çocuk toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan iki ayrı gruptaki 88 kaçak göçmen daha sonra Sahil Güvenlik botu tarafından Küçükkuyu limanına getirildi ve işlemlerinin yapılması için yetkililere teslim edildi.