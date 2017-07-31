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Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışanlar yakalanıp göç idaresine gönderildi.

31.07.2017 - 18:39
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Ayvacık'ın Sivrice Burnu sahilinden bugün bindikleri lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 60 kaçak, kıyıdan 1 mil açıkta Sahil Güvenlik TCSG-80 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından farkedildi.

Sahil Güvenlik, lastik botu durdurup, Suriye, Kongo, Mali, Gana, Gambiya ve Nijerya uyruklu oldukları belirlenen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 60 kaçağı yakaladı.

Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

2 GÜN DAĞDA BEKLEDİLER

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçakların, 2 gün dağda kendilerini alacak botu bekledikleri ve bu yüzden aç, susuz oldukları öğrenildi.

Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

Uluslararası Göç Örgütü ve askerler tarafından kaçaklara su ve yiyecek paketleri ile giysi dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

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