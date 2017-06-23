Çanakkale'de deveyi yılan soktu

Bayramiç'e 8 kilometre mesafedeki Daloba Köyü'nde yaşayan İsmail Yılmaz, geçen çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, güreşçi devesi Yılmaz-2'ye, yem vermek için hayvan damına girdi.

YILANIN SOKTUĞU DEVE TELEF OLDU

Devesini yerde hareketsiz şekilde bulan Yılmaz, kontrol ettiğinde telef olduğunu belirledi. Devesinde herhangi bir darbe veya yara izi olup olmadığını kontrol eden Yılmaz, kapıda sarılı bir yılan olduğunu farketti. Kendisine de saldırmak isteyen yılana karşı yanı başında duran kürekle kendini savundu. Yılan, kaçarak otların arasında gözden kayboldu.

"SANKİ ÇOCUĞUM ÖLMÜŞ GİBİ ÜZÜLDÜM"

Yılanın sokarak öldürdüğü anlaşılan deveyi çiftliğinin yanındaki kendisine ait boş araziye kepçeyle kazdırdığı çukura gömen Yılmaz, "Sanki çocuğum ölmüş gibi üzüldüm. Geçen yıl da Yılmaz-1 isimli devemiz yılan sokması sonucu yine bu damda telef olmuştu. Yılmaz-2 isimli bu devemizi oğlum Uysal Yılmaz adına almıştım" dedi.







