Çanakkale'de doktor hemşireyi darbetti

Barbaros Mahallesi Hasan Sever Sokaktaki 100. Yıl Aile Sağlığı Merkezi Sevim Bayar Sağlık Hizmet Binasında görev yapan Uzman Doktor E.N.O. ile aynı aile sağlığı merkezinde hemşire olarak çalışan E.S.Y. arasında tartışma yaşandı.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Doktor E.N.O., hemşire E.S.Y.’ye tokat attı. Diğer sağlık çalışanları doktoru dışarıya çıkardı. Darbedilen hemşire rapor alarak, Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
İDARİ SORUŞTURMA
Öte yandan hemşireyi darbeden doktor hakkında Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.