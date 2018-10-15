Çanakkale'de doktor hemşireyi darbetti

Nöbette annesini karşısında gören asker de annesine sürpriz yaptı

1 Askerden annesine erken terhis sürprizi Burak Aldoğan, Ağustos ayında, Şırnak Kevane Tepe Üs Bölgesi'ne vatani görevini yaptığı sırada kendisine sürpriz yapıp ziyaret eden annesi Birsen Aldoğan'a, erken terhis alıp aynı karşılığı verdi.

2 Şenol Güneş futbolcularını uyardı: Hızlı olun Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile karşılacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş takımdaki futbolcuları daha hızlı olmaları konusunda uyardı.

3 İnceleme heyeti Suudi Konsolosluğu'na girdi Suudi Arabistan konsolosluğunu incelemek üzere binaya gelen Emniyet yetkilileri, Konsososluğa girdi.

4 Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın saat 14.00'da bir araya gelecek.

5 Lojmanı imam değil oğlu yıktı Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tayini çıktıktan sonra cami lojmanının bazı bölümlerini yıktığı ileri sürülen imamın oğlu Mehmet Özbay, "Babam bunları yapacak biri değil, orayı ben yıktım." dedi.

6 Erol Günaydın kimdir 60 yıllık tiyatro hayatına sonsuz bir dünya sığdıran, hep daha çok oyunda olmak isteyen, kalbinin kuzeyinde hep sevgiyi taşıyan oyuncu, Erol Günaydın’ın hayat hikayesidir…