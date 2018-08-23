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Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de tatilini erken tamamlayan tatilciler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.

DHA | 23.08.2018 - 19:22..
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Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti. Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu. Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu.

FERİBOT SIRASI 2 SAAT SÜRDÜ

Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı VİDEO

Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Çanakkale’de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu.

Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı.

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı

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