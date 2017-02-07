Çanakkale'de peş peşe depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Saat 8.15'te Ayvacık'ta 5.4 kilometre derinlikte 4.4 ve saat 8.17'de 4.5 şiddetinde iki deprem daha meydana geldi.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 150'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

ÇADIRLAR KURULDU

Ayvacık İlçesinde meydana gelen deprem sonrası kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin bazıları, yaşadıkları korku nedeniyle çadırlara giremeyerek geceyi dışarıda geçirdi.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.