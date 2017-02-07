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Çanakkale'de peş peşe depremler

Dünkü depremlerin ardından bugün de Çanakkale'de 5.24'te 5.2, 8.15'te ise 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

07.02.2017 - 08:46
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Çanakkale'de peş peşe depremler

DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Saat 8.15'te Ayvacık'ta 5.4 kilometre derinlikte 4.4 ve saat 8.17'de 4.5 şiddetinde iki deprem daha meydana geldi.

Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 150'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

ÇADIRLAR KURULDU

Ayvacık İlçesinde meydana gelen deprem sonrası kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin bazıları, yaşadıkları korku nedeniyle çadırlara giremeyerek geceyi dışarıda geçirdi.

Çanakkale'de peş peşe depremler

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve  Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'de peş peşe depremler

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