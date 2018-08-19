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Çanakkale'de şehir merkezindeki yangın korkuttu

Çanakkale Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının yanındaki otluk alanda başlayıp bir apartmanın çatısına sıçrayan yangın 1,5 saatte söndürüldü.

DHA | 19.08.2018 - 20:28..
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Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.

TOMA MÜDAHALE ETTİ

Kuvvetli esen payrozın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ile müdahale edilen yangının büyümesiyle çevredeki binalarda yaşayanlar da korku içerisinde evlerini boşalttı. Vatandaşlar da kovalarla taşıdıkları sularla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarında yardımcı oldu.

Çanakkale'de şehir merkezindeki yangın korkuttu

HELİKOPTER DE KULLANILDI

Bu arada elevlerin sıçradığı bir apartmanın çatısında yangın başladı. Yangın kontrol altına alınamayınca bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri, apartmanın çatısındaki yangına iki kez su atarak müdahale etti. Hafifleyen çatıdaki yangına ardından itfaiye aracının merdiveniyle müdahale devam etti.

Çanakkale'de şehir merkezindeki yangın korkuttu

KİMSE  ZARAR GÖRMEDİ

Çanakkalelilere büyük endişe yaşatan ve şehrin üzeri ile boğazı duman kaplayan yangın, 1.5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. İki apartmanın çatısının hasar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir vatandaşın zarar görmediği yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de şehir merkezindeki yangın korkuttu



Çanakkale'de şehir merkezindeki yangın korkuttu

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