Çanakkale’de sis etkisini artırdı

Pazartesi akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında feribot seferleri durmuş, gündüz ise sisin etkisini kaybetmesiyle seferler yeniden başlamıştı.
Ancak sis akşam saatlerinde yeniden etkisini artırdı. Yoğun sis nedeniyle önce Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu, ardından da Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri durdu. Feribot seferlerinin durmasıyla iskelelerde araç kuyrukları oluştu. Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine de kapatıldı. Sisin etkisini yitirmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.