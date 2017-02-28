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Çanakkale’de sis etkisini artırdı

Önceki gece başlayan sis etkisini yeniden artırınca, boğaz hattındaki feribot seferleri durdu.

28.02.2017 - 23:22
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çanakkale sis

Pazartesi akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında feribot seferleri durmuş, gündüz ise sisin etkisini kaybetmesiyle seferler yeniden başlamıştı.

Ancak sis akşam saatlerinde yeniden etkisini artırdı. Yoğun sis nedeniyle önce Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu, ardından da Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri durdu. Feribot seferlerinin durmasıyla iskelelerde araç kuyrukları oluştu. Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine de kapatıldı. Sisin etkisini yitirmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Çanakkale’de sis etkisini artırdı VİDEO

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