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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

11.07.2017 - 19:50
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ilçeye bağlı Pazarköy yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliği ile Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

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