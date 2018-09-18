taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.42765
Euro
7.52035
Altın
1200.83
Borsa
94765.05
Gram Altın
247.989

Çanakkale’deki termik santralinde buhar kazanı patladı

Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali’nde kazan patlaması meydana geldi, ardından da yangın çıktı.

AA | 18.09.2018 - 14:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından da yangın çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale’deki termik santralinde buhar kazanı patladı

"6 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI"

AFAD yetkilileri, "Çan ODAŞ Termik Santrali’nde depolanan kömürler kendi kendine tutuşmuş. Gaz sıkışması dolayısı ile patlama meydana gelmiş. Ancak patlamadan kaynaklı bir zarar yok. Olaya müdahaleye giden 6 işçi gazdan etkilenerek kontrol için 112 ekiplerince hastahaneye kaldırıldı. Yangında alevli kısım sönerken, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Diğer ekipler de tedbir maksadıyla santralde bekliyor" açıklamalarında bulundu.

Çanakkale’deki termik santralinde buhar kazanı patladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

142
EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

272
Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

45
Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

362
Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi ağlattı

Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi ağlattı

148
Uçak kazasına devletten ilk tepki Peskov'dan: Kaygılıyız

Uçak kazasına devletten ilk tepki Peskov'dan: Kaygılıyız

145
Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM