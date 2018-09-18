Çanakkale’deki termik santralinde buhar kazanı patladı

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından da yangın çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"6 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI"

AFAD yetkilileri, "Çan ODAŞ Termik Santrali’nde depolanan kömürler kendi kendine tutuşmuş. Gaz sıkışması dolayısı ile patlama meydana gelmiş. Ancak patlamadan kaynaklı bir zarar yok. Olaya müdahaleye giden 6 işçi gazdan etkilenerek kontrol için 112 ekiplerince hastahaneye kaldırıldı. Yangında alevli kısım sönerken, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Diğer ekipler de tedbir maksadıyla santralde bekliyor" açıklamalarında bulundu.