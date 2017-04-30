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Canan Karatay: Öğüne takılmayın vücudunuzu dinleyin

Sağlıklı bir hayat için önemli açıklamalarda bulunan Karatay, 'Günde kaç öğün yemek yemeli?' sorusunu yanıtladı

30.04.2017 - 05:26
  1. Haberler
  2. Sağlık

Daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle meslektaşlarının hedefindeki isim olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.Canan Karatay , Beyaz Haber'e konuştu.

Öğün sayısına değil kahvaltıya dikkat çeken Karatay, "İlk uyandığımız zaman kaçta uyanırsanız uyanın, yattığınız zaman ilk uyandığınız öğün  kahvaltıdır. Neden breakfast oradan gelir yani orucun açılması. Yani güçlü bir kahvaltı yapacaksınız. Yani ne yapacaksınız Karatay kahvaltısı yapacaksınız. Ekmek yok tatlı yok bal yok pekmez yok. Ondan sonra acıkınca yiyeceksiniz çünkü vücut size haber veriyor ki artık ben hazırım" diye konuştu.

Karatay, sık sık yemek yemeyi de abartmamak gerektiğini belirtti.

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