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Candaş Tolga Işık CHP'deki karışıklığı yazdı

Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'in Cumhurbaşkanlığına aday olması, CHP'de yaşanan parti içi disiplinsizliği ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 14:16..
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  2. Politika

CANDAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği seçimlerde bir türlü başarı sağlayamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri için kararını henüz veremedi.

2 ADAY ÇIKTI

CHP Lideri'nin bu kararsızlığı, parti içerisinden iki ismin adaylık açıklamasıyla son buldu.

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Didem Engin, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, CHP'de yaşanan bu karışıklığı köşesine taşıdı.

Işık, "Parti üyesinin uymadığı karara seçmen uyar mı?" başlıklı yazısında parti meclisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili tarafından bile sallanmadığını belirtti.

"ŞU HALE BAK"

Posta yazarı, "CHP Parti Meclisi çıkar der ki, “Biz ortak bir aday çıkarmayacağız, herkes aday olabilir.” Bu da bir stratejidir, ondan sonra isteyen istediği makama aday olsun. Ama şu hale bak!

YARDIMCISI, MİLLETVEKİLİ SALLAMIYOR

Bir parti meclisi düşünün ki bizzat o partinin genel başkan yardımcısı, milletvekili sallamıyor!

Yarın CHP Parti Meclisi çıkıp, “Partimizin adayı şu kişidir” dese ne olacak?

VEKİLİN UYMADIĞI KARARA SEÇMEN UYAR MI

Partinin yöneticisinin, vekilinin uymadığı karara seçmeninin uymasını mı bekleyeceksiniz? Kimse kusura bakmasın...

DEMOKRASİ DEĞİL DİSİPLİNSİZLİK

Siyasi partilerin yana yana “ortak aday” belirlemek için çalıştığı bir dönemde parti mensuplarının çıkıp kafalarına göre adaylık açıklamalarının adı parti içi demokrasi falan değil, düpedüz parti içi disiplinsizliktir!

CHP’linin CHP’ye ettiği kötülüğü başka kimse yapmıyor arkadaş." ifadelerini kullandı.

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