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Caner, babasının okuduğu kitaplarla üniversite eğitimi görüyor

Kayseri'de görme engelli Caner Uğuş, bütün zorluklara rağmen okuma isteğinden vazgeçmeyerek herkese örnek oluyor.

İHA | 29.04.2018 - 14:56..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Tip 1 diyabet hastası ve görme engelli Caner Uğuş, tüm engellerine rağmen üniversite eğitimine devam ediyor. Derslerine, inşaat işçisi babasının okuduğu kitaplarla hazırlanan azimli genç, engellilere umut oluyor.

OKUMA İSTEĞİNDEN VAZGEÇMEDİ

Genetik olarak tip 1 diyabet hastası olan Caner Uğuş’un, 3 yaşında göz sinirlerinde solukluk olduğu fark edildi. Yıllar geçtikçe bu hastalığından dolayı görme yetisini yitiren Caner Uğuş, engeline rağmen içindeki okuma isteğinden vazgeçmedi.

Caner, babasının okuduğu kitaplarla üniversite eğitimi görüyor

"DUYDUKLARIMI UNUTMUYORUM"

Şu anda Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenci olan azimli genç, her akşam babasının okuduğu ders kitaplarını dinleyerek derslerine ve sınavlarına hazırlandığını söyledi. Bu durumu, "Yüce Rabbimin sayesinde işitsel zekanın daha ön plana çıkmasıyla duyduğum, başkasının okuduğu şeyi daha çok anlıyorum. Yani duyduklarımı unutmuyorum" diye açıklayan Caner Uğuş, tahtayı göremediği ya da sınavlarda soruları okuyamadığı için arkadaşları ve hocalarının kendisine yardım ettiğini dile getirdi.

Caner, babasının okuduğu kitaplarla üniversite eğitimi görüyor

ENGELLİLERE OKUMAKTAN VAZGEÇMEYİN TAVSİYESİ

Engellilerin umutsuzluğa kapılarak eve kapandığını, kendisinin böyle olmak istemediği için okumaya karar verdiğini belirten Caner Uğuş, aynı kaderi paylaştığı engelli yaşıtlarına şu nasihatlerde bulundu: "Benim gibi engeli olan yaşıtlarım, her ne olursa olsun hayattan ve okumaktan vazgeçmesin. Okuduktan sonra devletimizin bize sunduğu imkanlar çok fazla; engelli KPSS ya da özel kurumlarda sunduğu imkanlar çok fazla. O yüzden bence okumalılar ve kendilerini eve hapsetmemeliler" dedi.

Caner, babasının okuduğu kitaplarla üniversite eğitimi görüyor

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