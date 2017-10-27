Caner Erkin, Cemre Kemer’den şikayetçi oldu

Caner Erkin'in, oğlu Çınar'ın velayeti için açtığı davada, Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer de tanık olarak ifade vermişti. Kemer ifadesinde, "Asena, direk dansı kursuna Caner'le birlikte gitti" demişti. Erkin, bu ifade nedeniyle avukatı vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"YALANCI TANIK CEMRE"

Sabah'ta yer alan habere göre, Erkin, hakkında tanıklık yapan şarkıcı Cemre Kemer'le hayatının hiçbir döneminde karşılaşmadığını belirterek, "Biz boşandıktan sonra Asena ile arkadaş olmuş ve kendisine ezberletilen beyanla ifade vererek yalancı tanıklık yapmıştır" dedi.