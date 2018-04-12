Caner Erkin davayı kazandı

Boşandığı eşi Caner Erkin'in servetinin yarısını isteyen Asena Atalay'ın reddedilen mal paylaşımı davasını istinaf mahkemesi de kabul etmedi.

CANER HAKLI GÖRÜLDÜ

Asena Atalay'ın boşanma protokolünde olmayan bir otomobil ve Beykoz'daki 'Cam ev' olarak bilinen 6 milyon dolar değerindeki gayrimenkulü istemesini, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiren mahkeme, "Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz." dedi.

ARTIK SATABİLİR

Mahkeme, Asena Atalay'ın davasını esastan reddetti. Ayrıca Caner Erkin'in, Şişli ve Balıkesir'deki 9 gayrimenkulü ile 2 Mercedes, 1 Porsche marka otomobilinin üzerindeki satılamaz tedbirini de kaldırdı.