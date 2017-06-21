Caner Erkin: Hırsızlar evimin kapısını zorladı

Çiftin Baltalimanı’ndaki evine girmeye çalışan hırsızlar başarılı olamadı. Sabah uyandıklarında kapılarının halini gören ikili, neye uğradıklarını şaşırdı.

Gzetecilere cep telefonundan evinin kapısının fotoğrafını gösterip olayı anlatan ünlü futbolcu şunları söyledi:

"BİZİM KAPIYI ZORLAMIŞLAR"

“Tatilden dönmüştük, evdeydik. Hava yağmurlu ve gök gürültülü olduğu için o bölgede hırsızlık olayı çok yaşanmış. Bizim kapıyı da zorlamışlar ama 2 ana kilidi kırıp girememişler, arkadan demirliydi kapı. Sabah görünce hemen polis çağırdık, gerekli şikayette bulundum. Bu evden çıkacağımız için alarmı iptal ettirmiştim, şimdi alarmı yeniden taktırdım. Satın aldığım eve taşınana kadar bu evde kalmaya devam edeceğiz.”

"CANA DEĞİL MALA GELSİN"

Şükran Ovalı’nın olayı görünce tedirgin olduğunu belirten Erkin, ekledi: “Cana değil mala gelse önemli değil ama Allah korusun eve girseydiler biz evdeydik. Karşı karşıya gelseydik ne olurdu bilinmez. Sonuçta bunlar normal kafayla bu işleri yapmıyor.”