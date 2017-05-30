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Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya büyük jest

Bu yıl hem işte hem de özel hayatında kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi için mükemmel bir tatil planı hazırlığında...

30.05.2017 - 08:44
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Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya büyük jest

Beşiktaş'la önümüzdeki 3 yıl karşılığında senelik 1 milyon 750 bin euro'ya anlaşma imzalayan ve şampiyonluk dolayısıyla da 300 bin TL'lik prim alan Erkin, bunun için de kesenin ağzını açtı.

YURT DIŞI TATİLİ PLANLIYOR

2 Ocak'ta Roma'da kıyılan nikah sonrası eşiyle balayına çıkamayan ünlü futbolcu, şampiyonluk primini yurt dışı tatiline harcamaya karar verdi.

BALAYI YAPACAKLAR

Balayı rotası için güzel eşinin fikrini alan yıldız futbolcunun, gözde tatil noktaları olan Tayland'ın Phuket Adası ile Hawaii ve Maldivler'deki otelleri araştırdığı öğrenildi. Yurt dışında geçirecekleri tatilde denizin ve güneşin tadını çıkarıp baş başa romantik anlar yaşayacak olan ünlü çift, bu sayede hem Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile '3 yıldız' takmasını kutlayacak hem de balayı yapacak.

"UĞURUM" YAZILI PIRLANTA SET ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Tatil yeri için şimdilik karar verme aşamasında olan Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'ya jesti bununla da sınırlı değil… Daha önce güzel eşinin portresini koluna dövme yaptıran, onun için sinema salonu kapattıran ünlü futbolcunun, "Uğurum" dediği güzel eşine kolye ve yüzükten oluşan özel tasarım bir pırlanta set aldığı da öğrenildi.

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya büyük jest

Eski eşi Asena Atalay'ın art arda açtığı davalarla Şükran Ovalı ile evliliğinin keyfini süremeyen Erkin, şampiyonluk kutlamasını balayı ile birleştirip eşini muhteşem bir tatile çıkaracak.

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya büyük jest

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