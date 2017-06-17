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Canikli: Sokakta adalet aranmaz

AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programında konuşan Canikli, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

17.06.2017 - 01:00
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programında, 16 Nisan'ın önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, o dönemeci de milletin desteğiyle geçtiklerini söyledi.

Canikli: Sokakta adalet aranmaz

"EKONOMİMİZ HEDEF ALINIYOR"

Nurettin Canikli, ekonomide dengeleri bozmak amacıyla, özellikle vatandaşın doğrudan günlük hayatını olumsuz yönde etkilemek amacıyla ekonomiyi hedef alan çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Bunun da başarılamadığını belirten Canikli, Türkiye'nin bir kez daha bu alanda da tarih yazmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"YOLUMUZDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Canikli, Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde hiç kimsenin beklemediği bir büyüme gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük üçüncü büyümesini Türkiye, 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdi. Şu anda Türkiye'nin bunu nasıl elde ettiğini anlamaya çalışıyorlar. Siz çalışmanıza devam edin. Hala dünyanın önemli bir bölümü, 15 Temmuz'da da o hain saldırının nasıl defedildiğini, böyle bir sonuç nasıl elde edilir, onu anlamaya çalışıyorlar. Bunlar araştırmaya devam etsinler. Biz de yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."

Canikli: Sokakta adalet aranmaz

"SOKAKTA ADALET ARANMAZ"

Daha sonra Esenler'deki Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Giresunlu hemşehrilileri ile bir araya gelen Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne değindi.

Mahkemelerin verdiği kararlara karşı hak arama yolunun belli olduğunu belirten Canikli, "Temyize gidersin, Anayasa Mahkemesi'ne gidersin, daha olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidersin. Yol, yöntem bellidir. Yani sen şimdi yürüdün diye mahkeme kararını mı değiştirecek?" dedi.

Çok ciddi iddialar olduğunu vurgulayan Canikli, ortada ülkenin gizli kalması gereken sırlarını deşifre etme gibi bir suçun olduğunu söyledi.

"SOKAKTA ADALET ARANMAZ"

Canikli, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün hiç hayırlı bir yürüyüş olmadığını belirterek, "Sokakta adalet aranmaz." ifadesini kullandı.

Canikli: Sokakta adalet aranmaz

Adaletin aranacağı yerin belli olduğunun altını çizen Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yoksa başka şeylerden mi korkuyorsun Sayın Kılıçdaroğlu? Yoksa başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile çok sıkı fıkı ilişkiler içerisindesin, bunların açığa çıkmasından mı korkuyorsun? Bu telaş niye?"

"SAYIN KILIÇDAROĞLU DOĞRU YOLDA DEĞİLSİN"

Nurettin Canikli, "Sayın Kılıçdaroğlu doğru yolda değilsin." dedi.

Canikli: Sokakta adalet aranmaz

Mahkemenin kararının yanlış olduğu düşünülüyorsa belgelerin ortaya konularak bir üst mahkemeye başvurulabileceğine işaret eden Canikli, "Her kafasına esen 'ben bu kararı beğenmiyorum' deyip sokağa çıkarsa bu ülkenin hali ne olur? Kaos olur. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha bu ülkenin birlik bütünlüğünü, kardeşliğini, barışını tehdit eden bu tür hareketlere son vermesini istiyoruz. " diye konuştu.

Canikli, ülkenin yeteri kadar sorununun olduğunu, bütün terör örgütlerinin saldırdığını vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Eğer bu mücadelede bir iş yapmak istiyorsan gel hükümetimize yardımcı ol." ifadelerini kullandı.

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