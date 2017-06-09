Canikli: Türkiye'ye güven en üst seviyede

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uzun zamandır sermaye piyasalarına yeterli derinliğin kazandırılması ve bu derinliğin ihtiyaç duyacağı sermaye piyasaları araçlarının hayata geçirilmesi konusunda çalıştıklarını söyledi.

TÜRKİYE'YE GÜVEN EN ÜST SEVİYEDE

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ilk 5 ayda 1 milyar 662 milyon dolar hisse senedi, 5,5 milyar dolar tahvil ve bono olmak üzere toplam 7,2 milyar dolarlık portföy yatırımının Türkiye'ye girdiğini, bunun son derece önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'ye güven uluslararası alanda da en üst seviyede şu anda." dedi.

"BES, TASARRUF AÇIĞININ GİDERİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Türkiye'nin tasarruf oranları itibarıyla gelişmiş ülkelere kıyasla yeterli seviyelerde olmadığını, bunu artırmak için peş peşe çalışmaların hayata geçirildiğini anlatan Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tanesi, gönüllü ve en son otomatik BES... Türkiye'de tasarruf açığının giderilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Gönüllü BES'te bugün ortaya çıkan 70 milyar liralık tasarruf oluşmamış olmasaydı piyasalarda maliyetler çok daha yüksek rakamlara çıkmış olacaktı. Buradaki maliyetleri yükselten rekabet daha ileri boyutlarda tahakkuk edecekti."

Canikli, otomatik BES'te 9-10 yıl içerisinde 110-120 milyar liralık bir kaynağın oluşmasını beklediklerini, bu rakamlar ortaya çıktığında finansmanın maliyetinin düşeceğini bildirdi.

"BANKALARIN YÜKSEK FAİZ ÖDEYEREK MEVDUAT ELDE ETMESİ DOĞRU DEĞİL"

Nurettin Canikli, bankaların yüksek faiz ödeyerek mevduat elde etme yaklaşımının doğru olmadığını, mevduat üzerinden maliyetleri artıracak bir yarışın olmaması gerektiğini, kamu yönetiminin böyle bir şeye rıza gösteremeyeceğini söyledi.

Hedefin büyümenin finanse edilmesi olduğunu, atılan adımların, alınan kararların bu amaca hizmet ettiği sürece anlam kazanacağını belirten Canikli, yüksek faiz verme şeklindeki rekabeti doğru bulmadıklarını, ekonominin bu hassasiyetlerini sürekli hatırlatacaklarını, bunun rantabl olmadığını kaydetti.

Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen istihdam projesine değinirken, "Yılbaşından mayıs sonuna kadar net istihdam sayısı 1 milyon 100 bin. Geçen yıl aynı dönemde 134 bindi." ifadesini kullandı.

"2019'A KADAR SEÇİMSİZ GEÇECEK DÖNEMDE HER TÜRLÜ REFORMU YAPACAĞIZ"

Zor dönemlerde bile sonuç veren ciddi girişimlerde bulunduklarını belirten Canikli, 2019'a kadar seçimsiz geçecek dönemde her türlü reformu yapacaklarını bildirdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ve faizsiz KOSGEB paketine değinen Canikli, "Bir ay gibi sınırlı bir zaman diliminde yaklaşık 281 bin firmaya KGF destekli 176 milyar lira kredi tahsis ettik. Bunun 139 milyar lirası kullanıldı. Bu 139 milyar liranın 122 milyar lirası da garanti kapsamında kullandırıldı." şeklinde konuştu.

ÜRETİM REFORM PAKETİ

Nurettin Canikli, uzun vadeli finansmanın önemine işaret ederek, gelecek dönemde uzay, bilişim, enerji ve sağlık alanlarına finansmanı sağlayacak mekanizmaları devreye sokmaları gerektiğini bildirdi.

Bununla ilgili Üretim Reform Paketi olduğunu, paketin zeytinliklerle alakalı tartışmalar nedeniyle yeterince gündeme gelmediğini belirten Canikli, tartışmalı maddenin şu anda komisyona çekildiğini, bugünden sonra paketi tartışabileceklerini söyledi.