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Çankaya'da DNA'ya benzeyen Aziz Sancar Parkı açıldı

Çankaya Belediyesi, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını verdiği yeni parkın açılışını yaptı.

İHA | 01.12.2017 - 12:34..
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Çankaya'da DNA'ya benzeyen Aziz Sancar Parkı açıldı

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Caz Orkestrası’nın sunduğu dinletinin ardından kürsüye gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, iki gün önce yapılan Çankaya Belediyesinin 3,5 yılda yaptığı hizmetlerin anlatıldığı toplantı sonrasında hiç ara vermeden hizmetlerin devam ettiğini ve yine bir açılışla bir araya geldiklerini belirtti.

Çankaya'da DNA'ya benzeyen Aziz Sancar Parkı açıldı

"AZİZ SANCAR'A YAKIŞAN BİR PARK"

Taşdelen, “Burası, hak sahibi olmayan insanların kullandığı gecekondularla dolu 30-35 yıldır kangren haline gelmiş bir alandı. Biz, halkın kullanacağı kentlerden yana olduğumuz için burada böyle bir projeyi hayata geçirdik. Aziz Sancar Parkı, bir kentin nasıl dönüştüğünü, böyle bir alanın nasıl halka kazandırılacağını, nasıl Çankaya’nın ve Ankara’nın en güzel parklarından birisi olacağını gösteren en güzel örneklerden oldu.” dedi.

Emeği geçenlere ve yüklenici firma yetkililerine teşekkür eden Taşdelen, parka Aziz Sancar isminin verilmesinin nedenini de anlattı.

Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü’nü alan büyük bir bilim insanı olduğunu belirten Taşdelen, “Aziz Sancar Nobel alarak bizim göğsümüzü kabarttı. Biz de Çankaya’da adıyla ve mimari tasarımıyla Prof. Dr. Aziz Sancar’a yakışan bir park yapmanın onurunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Yukarı Öveçler Mahallesi Muhtarı Ziya Karakülah, bölgeye 10 bin 400 metrekarelik park kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ederek, çiçek sundu.

Çankaya'da DNA'ya benzeyen Aziz Sancar Parkı açıldı

DNA SARMALINDAN ESİNLENİLDİ

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 yılında “Nobel Kimya Ödülü”ne layık görülen Aziz Sancar’ın adını taşıyan park, DNA teması ile dikkat çekiyor. DNA sarmalından esinlenerek tasarlanan yeni park, 10 bin 400 metrekare alana sahip. Çocuk oyun alanları, oturma alanları ve meydan gibi aktif olarak kullanılacak mekanları ’‘aktivite sarmalı’’ üzerinde konumlandırılan yeni park, koşu yolu ile fitness alanına da sahip. Parkta ayrıca iki fıskiyeli havuz da bulunuyor. Yukarı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi 1288. Sokak ile 1238. Cadde arasında yer alan parkın açılışına CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çankaya'da DNA'ya benzeyen Aziz Sancar Parkı açıldı

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