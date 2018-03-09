Çankırı'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Raco ve Şeyh Hadid beldelerini teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO birliklerinin önünde Afrin'den önceki son hedef olarak Mabadlı kaldı.

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Ndiaye: Galatasaray'ı yüzüstü bırakmadım

Galatasaray'dan sezon ortasında Stoke Ctiy'e transfer olan Badou Ndiaye "Galatasaray taraftarı bana kızmasın, ben onları yüzüstü bırakmadım." dedi.