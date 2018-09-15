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Canlı heykellerin, cansız performansı ilgi görüyor

Kırklareli'de vücutlarının büyük bir bölümünü boyayarak giydikleri kostümlerle gerçek ya da hayali kişileri saatlerce hareketsiz durarak canlandıran sanatçıların performansı beğeni topluyor.

AA | 15.09.2018 - 11:34..
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28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında, vücutlarını boyayarak giydikleri kostümlerle gerçek ya da hayali kişileri saatlerce hareketsiz durarak canlandıran sanatçıların performansı ilgi görüyor.

İzmir Beyaz Sanat Canlı Heykel Atölyesi sanatçıları, İstasyon Caddesi'nde, kostüm ve makyaj hazırlıklarının ardından gösterilerine başlıyor.

HAYRANLIK UYANDIRIYOR

"Tarihte Ünlü Kadınlar" adı altında Sabiha Gökçen, Nene Hatun, Kleopatra gibi isimleri canlandıran 20 kadın sanatçı, gösteri kapsamında saatlerce hareketsiz duruyor.

Yanlarına yaklaşan ya da fotoğraf çekenlere küçük tepkiler veren sanatçılar, izleyenleri şaşırtıyor.

Canlı heykellerin, cansız performansı ilgi görüyor

ÜNLÜ KADINLARA HAYAT VERDİLER

Canlı heykel performans grubu yöneticisi Özge Didem Cabrita, Tarihte Ünlü Kadınlar etkinliği ile birçok ünlü kadın karakteri canlandırdıklarını söyledi. Zor bir görev yaptıklarını belirten Özge Didem Cabrita, hem kültürel hem de sanatsal bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti. Festivalde güzel karşılandıklarını belirten Cabrita, sanatlarını icra ederken zaman zaman zorlandıklarını kaydetti.

Canlı heykellerin, cansız performansı ilgi görüyor

"CANLI OLUP OLMADIĞIMIZI MERAK EDİYORLAR"

Vatandaşların bazen kendilerine dokunarak canlı olup olmadıklarını kontrol ettiğini aktaran Cabrita, "İnsanlar merak ediyorlar, canlı olup olmadığımıza bakıyorlar, el teması kuruyorlar. Performansımı sergilerken ise hiçbir şey düşünmüyorum, belli bir noktaya odaklanıyorum. Kafam bomboş oluyor." dedi.

Canlı heykellerin, cansız performansı ilgi görüyor


"CANLANDIRDIĞIMIZ KARAKTERLERİ YAŞIYORUZ"

Canlandırdıkları karakteri yaşadıklarını ifade eden Cabrita, "Canlandırdığımız karakteri tabii ki yaşıyoruz. Zaten bunun öncesinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önce karakterin hayat hikayesini okuyoruz, öğreniyoruz, görsellerini inceliyoruz. Ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Hazırlayana kadar da uzunca süre geçiyor aradan. Dolayısıyla karakter üzerimize yapışmış oluyor. Bu şekilde canlandırabiliyoruz." diye konuştu.

Canlı heykellerin, cansız performansı ilgi görüyor


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