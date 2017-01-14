Habertürk'te ekrana gelen Öteki Gündem'de dün gece, ilahiyat profesörü Mehmet Okuyan canlı yayın konuğuydu.

İZLEYİCİ SORUSU KIZDIRDI

Kur'an'da haram ve günahlar konulu programa twitter üzerinden gelen bir izleyici mesajı ortamın bir anda gerilmesine neden oldu. Öteki Gündem izleyicisi, programı sunan Cansu Canan'a "Müslümana helal olmayan bir kadınla nasıl karşılıklı sohbet edilir, hocanız bunu açıklasın" şeklinde bir soru yöneltti.

Canlı yayında Cansu Canan'ı kızdıran 'haram' sorusu VİDEO

HZ. AYŞE ANNEMİZ SAHABELERLE SOHBET ETMEDİ Mİ

Bu soru üzerine sesini yükselten ve bir hayli sinirlendiği görülen Cansu Canan, "Hz. Hatice annemiz ticaretle ilgilenmedi mi, Hz. Ayşe annemiz hukukçuydu, sahabelerle sohbetler yapmadı mı" şeklinde tepki gösterdi.