MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerin 26 Ağustos'ta yapılmasını istemesinden sonra haber kanalları üst üstte canlı yayınlar yaptı.

Sürekli yorumların yapıldığı kanallardan biri de Habertük oldu.

BEYAZ ÜZERİNE PEMBE CEKET

Habertürk canlı yayınında iki spiker, özellikle kadınların hoşuna gitmeyen bir duruma düştü.

Akşam haberlerinin sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın, Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'e bağlandığı anlarda; iki spikerin de aynı renk ceket tercih etmiş olması ve saç modellerinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

İzleyenler ekrana aynı görüntünün verildiğini sandı.

Canlı yayında pişti olan sunucular VİDEO