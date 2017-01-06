Canlı yayında stresi azaltmanın yolunu denediler

Alişan ve Çağla Şıkel’in sunduğu ‘Her Şey Dahil’ programına konuk olan AkupunkturDerneği Başkanı Dr. Murat Topoğlu’nun stres düşmanı besinler konusu işledi. Limondan örnek veren Topoğlu, yarım limonun üstüne biraz tuz döküp suyunu içmenin stresi azalttığını anlattı.

Çağla Şıkel, bu öneriyi canlı yayında denedi ve daha sonra partneri Alişan’a limonsuyunu içirdi. Ancak ünlü türkücü, yarım limondaki su ağzına değdiği anda boğulma tehlikesi atlattı. Alişan, 5 dakika boyunca ekranda yer almadı.

Programın sonlarına doğru tekrar programa dahil olan Alişan, bir an için ömrünün sonanlarını yaşadığını sandığını söyledi.

Çağla Şıkel limonla Alişan'ı boğuyordu İZLE