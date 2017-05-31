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Cannes Film Festivali'ne katılan Türk öğrenci

Hollanda'ya Erasmus için giden Türk öğrenci Ali Umut Kal daha sonra çalışmak için gittiği Cannes'da kendini kırmızı halıda buldu.

31.05.2017 - 07:47
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Erasmus için Hollanda'ya giden Ali Umut Kal, film festivalinde çalışmak için gittiği Cannes'da otobüs durağında beklerken, Brezilyalı oyuncu Adriana Ferreyr olduğunu söyleyen bir kadınla tanıştı.

Ferreyr, kendisine inanmayan Umut Kal'ın telefon numarasını alarak daha sonra arayacağını söyledi.

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk öğrenci

"GELECEKSEN KIRMIZI HALIDA BULUŞALIM"

Kal, iki gün sonra Ferreyr'den "Geleceksen 20 dakika içinde kırmızı halı önünde buluşalım" yazan bir mesaj aldı. Festival alanına koşan Kal'a ünlü oyuncu bir de festival kapsamında gösterilen Nicole Kidman'ın başrolünü oynadığı filmin davetiyesini verdi.

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk öğrenci

ÜNLÜLERLE TANIŞTI

Bu sayede Cannes'da kırmızı halıda yürüyen Kal, Will Smith, Nicole Kidman, Fahriye Evcen, Fatih Akın, Claduie Cardinale, Rihanna, Adriana Lima gibi isimleri görme, bazılarıyla tanışma imkanı da buldu.

Kal, "Adriana sayesinde kırmızı halıdan 300 fotoğrafçıya poz vererek geçtim. Geçerken de 'Türkiye' diye bağırdım. Hemen ardımdan Nicola Kidman geçti. Kalbim duracak sandım" diye konuştu.

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk öğrenci

"HEDEFİM OSCAR"

Tuvalet ararken Will Smith ile karşılaştığını da belirten Kal, "Cannes Film Festivali 70. yıl partisi için özel çekiliş varmış. Bana parti bileti çıktı. Orada bir sürü ünlüyle fotoğraf çektirdim. Sıradaki hedefim Oscar Ödül Töreni" dedi.

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk öğrenci

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk öğrenci

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk öğrenci

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