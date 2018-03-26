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Çapraz Bağ nedir

Tıbbi terimi aterior crucial ligament olan Çapraz bağ, dizin işlev görmesini sağlayan, femur ve tibia kemiklerini bağlayan yapıya denir.

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Daha çok futbbolcu hastalıkları içerisinde duyduğumuz çapraz bağ, diz ile bağlantılı bir yapıdır. Dizin içerisinde bulunan kemikleri sabit tutarak hareket organizmasını oluşturan bağa, çapraz bağ denir.

ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI NEDİR

Spor sırasında meydana gelen ve sporcuların 4 haftadan uzun süre spordan uzak kalmasına neden olan yaralanmalar genelde sabit ayak üzerinde ani dönme hareketi sırasında ortaya çıkar. Burkulmalar ile birlikte oluşan bu rahatsızlık, trafik kazaları, darbe alma, düşme gibi faktörlerle de oluşmaktadır.

Bu durumda, ön çapraz bağ yaralanmalarına arka çapraz bağ, yan bağlar ve menisküslerin yaralanmaları da eklenebilir.

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Eğer ön çapraz bağ, yapıştığı yerden bir kemik parçası kopartarak ayrıldı ise, kopan kemik parçası yerine tutturulur. gerek görüldüğü taktidre dikiş ve vida ile sabitlenir.

Eskisi gibi işleve sahip olmayacak olsa dahi sağlam bir şekilde yeniden tutturulan bağlar, daha çok hassasiyet kazandığı için ufak bir ani hareket durumunda yeniden rahatsızlık durumu oluşturabilir. Bu durumun oluşmaması için dikkat edilmesi önemle tavsiye edilir.

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