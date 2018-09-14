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Cari açık temmuzda 1,75 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 10:24..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

BEKLENTİ 1.80 MİLYAR DOLARDI

Buna göre cari açık Temmuz'da 1.75 milyar dolar oldu. Beklenti 1.80 milyar dolardı. Temmuz'da 12 aylık cari işlemler açığı 54.56 milyar dolar oldu. Net hata noksan 2.98 milyar dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Bu dönemde ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2017'nin yılın aynı ayına göre 2 milyar 533 milyon dolar azalarak 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara indi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, geçen yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 3 milyar 593 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 62 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Cari açık temmuzda 1,75 milyar dolar oldu

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2017'nin aynı ayına göre 28 milyon dolar azalarak 524 milyon dolara geriledi.

Geçen yılın temmuz ayında 318 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 milyon dolar net giriş kaydetti.

Öte yandan, haziran ayı cari açık verisi 2 milyar 973 milyon dolardan 3 milyar 43 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 57 milyar 386 milyon dolardan 57 milyar 520 milyon dolara revize edildi.

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