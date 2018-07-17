taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,7912
EURO
5,5873
ALTIN
189,23
PETR
72,3100

Çarşafla bir günde 22 teneke zeytinyağı çalan çift

Giresun'da beş ayrı marketten bir günde çarşafını kullanarak 22 teneke zeytinyağı çalan kadın ve kocası gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan çift serbest kaldı.

İHA | 17.07.2018 - 21:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Giresun’da beş ayrı marketten hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Giresun Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Büro ekipleri marketlerin güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Yapılan incelemeler sonunda çarşaf giyimli bir kadın ile yanındaki erkeğin reyonlardaki zeytinyağı tenekelerini alarak gizledikleri belirlendi. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarşafla bir günde 22 teneke zeytinyağı çaldılar VİDEO

Çarşafla bir günde 22 teneke zeytinyağı çalan çift

SERBEST KALDILAR

Polis şahısların eşkâllerini belirlemesinin ardından başlattığı operasyonla karı-koca oldukları belirlenen şahısları yakalayarak gözaltına alındı. Şahıslar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çarşafla bir günde 22 teneke zeytinyağı çalan çift



Çarşafla bir günde 22 teneke zeytinyağı çalan çift

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

977
Bedelli askerlik için 25 gün şartı

Bedelli askerlik için 25 gün şartı

862
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

81
MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

380
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

134
Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

408
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM