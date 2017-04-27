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Cassini, ilk dalışını yaptı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Satürn keşif uydusu Cassini, gezegenin halkları ile yüzeyi arasındaki bölgeye ilk seferini yaptı.

27.04.2017 - 15:14
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn keşif uydusu Cassini'nin gezegen çevresinde keşif yolculuğunun yeni ve son evresinde, Satürn ile halkaları arasındaki boşlukta, dikey bir eksende yapacağı dalış ve çıkış turlarının ilkini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Cassini, ilk dalışını yaptı

ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI

NASA araştırmacıları saatte 124 bin kilometre hızla hareket eden uydunun iç halkaların uzantısı olabilecek parçacıklardan etkilenmemesi için özel önlemler aldı. Araştırmacılar, uydunun Dünya ile bağlantısını sağlayan dört metrelik çanak anteni seyir yönüne çevirerek uydu için kalkan vazifesi görmesini sağladı. Bu yüzden dalış esnasında uyduyla bağlantı kurulamadı. Dalışın tamamlanmasının ardından antenin yönü Dünya'ya çevrilerek yeniden irtibat sağlandı.

Cassini, ilk dalışını yaptı

22 DALIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

Cassini aynı güzergah üzerinde 22 dalış daha gerçekleştirecek. Sonraki dalış, 2 Mayıs'ta yapılacak. Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004 yılından bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyetini sürdürüyor.

Uydu, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde gezegen ile halkaları arasındaki yaklaşık 2 bin kilometre genişliğindeki bölgede yürüteceği keşif faaliyetinin ardından 15 Eylül'de nihai dalış yaparak gezegenin atmosferinde yok olacak.

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