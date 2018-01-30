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Çatı yandı, 11 güvercin telef oldu

Bursa Orhangazi'de bir binanın çatısında meydana gelen yangında 11 güvercin telef oldu.

DHA | 30.01.2018 - 15:56..
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Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın çatısında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

İTFAİYE ZOR ULAŞTI

Alevler çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çatısı yanan bina ile bitişikteki binalar boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, binanın bulunduğu cadde girişine gelişigüzel park edilen otomobiller nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bazı otomobiller vatandaşların yardımı ile yol kenarına çekildi. Çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatı yandı, 11 güvercin telef oldu

11 GÜVERCİN TELEF OLDU

Çatıda maddi zarara neden olan yangında, bir bina sakinin beslediği kafes içindeki 12 güvercinden 11'i de telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çatı yandı, 11 güvercin telef oldu



Çatı yandı, 11 güvercin telef oldu

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