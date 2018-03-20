Çavuşoğlu: ABD ile görüşmeler devam edecek

ABD ile görüşmeler konusunda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımzı ABD'ye gidecek." ifadelerini kullandı.

ZİYARET ERTELENMİŞTİ

Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı Washington ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından iptal edilmişti.

Çavuşoğlu, Moskova'daki bir üniversitede verdiği demeçte, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin kopma noktasında olduğunu söylemiş, ABD'nin Türkiye ile normal bir diyalog sürdürebilmesi için YPG'ye silah göndermeyi bırakması gerektiğini ifade etmişti.