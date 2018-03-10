Çavuşoğlu: Amerikalılarla Münbiç ve Fırat için anlaştık

19 Mart'ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki kentler hakkında anlaşma sağlandığını söyledi.

"HEDEFİMİZ TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRMAK"

Çavuşoğlu, Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin Menbiç tarafından da saldırıya uğradığını belirterek, ''Fakat bu saldırı sona erdi. Şimdi Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk. 19 Mart'ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim. ABD'nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz. Bunlar ülkenin yüzde 25'ini kontrol altında tutuyor fakat şehirlerde yaşayan halkın çoğunluğu Arap'tır. Örneğin Rakka. Bu kenti kim kontrol ediyor? YPG. YPG'nin sürdüğü 350 bin civarında Suriyeli Kürt, Türkiye’de yaşıyor.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Çavuşoğlu, "Hedef, tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. Tehlike son olarak Afrin'den gelmekteydi. Afrin'den Türkiye'ye yaklaşık 700 civarında roket atıldı. Çok sayıda sivil kaybımız var. Bunlardan bazıları, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerdi; bazıları ise Türklerdi. Başka seçeneğimiz yoktu. PKK ve YPG’den kaynaklanan tehlikeyi ortadan kaldırmak istiyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

"ABD BİZİ TEHDİT ETMEMELİ"

ABD Kongresinde senatörlerin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını tartıştıklarının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye olarak ABD'nin bunu yapmamasını tercih edeceklerini belirterek, ABD'nin Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırmak istemesi halinde de Türkiye'nin, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki göstereceğini, buna yanıt vereceklerini vurguladı.

ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ''ABD bizi tehdit etmemeli. Biz NATO müttefikiyiz. ABD, birçok ülkeye yönelik tehditte bulunarak, 'bu veya şu ülkede doğalgaz alma' diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir.'' dedi.