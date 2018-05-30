Çavuşoğlu: Menbiç konusunda 4 Haziran'da takvim çıkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya temasları dönüşü uçakta soruları yanıtladı.

ABD İLE YOL HARİTASI 4 HAZİRAN'DA BELİRLENECEK

Çavuşoğlu, Suriye konusunda ABD ile izlenecek yol haritasının 4 Haziran'da belli olacağını söyledi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Merkel'e Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamını ilettim. 'Başbakanımızla görüşmeleriniz çok verimli geçmiş. Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştünüz' dedim. 'Cumhurbaşkanınızı seçimden sonra bekliyoruz' dedi. Daha önce hem Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le hem de Merkel ile görüşmede bu ziyaret konuşuldu. O zaman seçim de yoktu.

"MERKEL SEÇİMDEN SONRA ERDOĞAN'I BEKLİYORUZ DEDİ"

Şimdi ise daha selamını iletince direkt Merkel 'Seçimden sonra ziyaretini bekliyoruz' dedi.

Resmi davet Cumhurbaşkanından gelebilir o ayrı bir şey ama Merkel'in de Başbakan olarak bekliyoruz demesi doğal bir şey. İcranın başı Şansölye'dir Almanya'da. Davetin yapılması başka bir şey, ziyaretin gerçekleşmesi başka bir şey. Bunlar doğal şeylerdir. Merkel de sık sık Türkiye'ye geliyor. Bizim için de doğal bir şey. Övünülecek bir şey değil. Onu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Aramızda geçen bir diyalog bu. Ben de verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettim.

"ALMANYA İRAN NÜKLEER ANLAŞMASININ DEVAMINI İSTİYOR"

FETÖ ve PKK ile mücadele, diğer taraftan İran konusunu konuştuk. Almanya nükleer anlaşmanın devam etmesini istiyor. Biz de takdirle karşılıyoruz. 'Biz de aynı şeyi düşünüyoruz' dedik. Suriye, biz de küçük grubun içindeyiz. Türkiye girmek isterse katılabilir, öbür tarafta da kalabilir dedi. Biz de Astana, Soçi'de varız dedik. Çekirdek grup toplantısı bizim için çok da doğru olmaz. Cenevre ve Astana'ya ağırlık verdik. Savunma sanayini konuştuk.

"PKK İLE KÜRTLERİ AYIRT EDİYORUZ"

Almanya'da yapılan HDP mitingini söyledim. 'Her ne kadar son dakika adamları konuşturmasanız da adamlar mitingini yaptı' dedi. O da dedi ki 'Onlara konuşma izni vermedik. Biz de takip ediyoruz, siz de bize bilgi verin.' Orada bir toplantı oldu, toplantı oldu ama HDP'li siyasetçilere konuşma izni vermemişler. ZDF ile yaptığımda bunu söylemiştim. Sonra yok yok dediler. Yapsalardı izin verselerdi çifte standart diye haber yapacaktık. Tabi o arada PKK paçavralarını sallandırdılar. Ona da izin vermemeleri gerekirdi. Son bir sene içinde PKK'ya yönelik gerçekten katı tutum izlemeye başladılar. Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar'ın da bir önceki içişleri bakanının da önemli rolü var. Eyalet Başbakanı da 'Kesinlikle biz PKK ile Kürtleri iyi ayırt ediyoruz' dedi. Biz de 'Tam bunu istiyoruz' dedik.

"YPG'NİN YERİNE KİM GELECEK ORTAK KARAR VERECEĞİZ"

ABD ile Reks Tillerson'la Ankara'da buluştuktan sonra 3 çalışma grubu kurduk. Suriye, S400, PKK ile mücadele... Bu komisyonların toplantıları yapıldı. Suriye ile ilgili komisyon 3. Kez toplandı. Esasen daha önceki toplantılarda bir kere de müsteşarımız muhatabıyla Washington DC'de bir araya gelmişti. Bu toplantılarda bir yol haritası konusunda ön mutabakat sağlandı ama son onay bakanlara bırakıldı. Tillerson görevden ayrılmasaydı, biz onaylayıp geçecektik. Burada somut olaylar var ve somut bir takvime bağlı. Somut adım YPG buradan çıkarılacak. YPG'nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. 'Listenin yarısını sen yarısını ben belirleyeyim' diyebilir. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası öyle aylar filan değil.

"MENBİÇ DAHA SONRASI İÇİN BİR MODEL OLACAK"

Burada YPG'nin Münbiç'ten çekilmesine de nezaret edeceğiz, denetleyeceğiz. YPG çekildikten sonra güvenliği ile ilgili tedbirleri biz alacağız, boşluk oluşmasın ve başka terör örgütleri girmesin diye. Burada kriter, buranının demografik yapısı. Yüzde 90'dan fazla Arapların. YPG yüzde 2 ise yüzde 2'den fazla olmaz. Menbiç modelini başarıyla uyguladıktan sonra Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşturulmasından sonra bu adımlar atılacak. Menbiç modeli daha sonrası için bir model olacak. Başka şehre gideceğiz Rakka... Aynı şekilde Kobani. Nüfusu ağırlıklı Kürt ise yönetim de Kürtler'den olması doğal. PKK, Kürtleri de sürgüne gönderdi. O Kürtlerin geri dönmesi lazım.

Ben şimdi ABD'ye sen buradan çekileceksin deme hakkım yok, benim toprağım değil.

"ABD İLE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ"

Mutabakatla ilgili küçük bir iki güncelleme ancak olmuştur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten NATO toplantısı marjında Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluştuğumuzda birinci cümlesi 'Bu anlaşmaya sadığımız, bir an önce sen de gel uygulamaya geçelim' oldu. Münbiç'teki bu adım Türkiye ile ABD arasındaki gerginliği bir nebze olsun azaltacak ve bundan sonra atılacak bazı adımların temelini oluşturacak. Bu adım bence önemli gelecek adımlar için de. Güveni yeniden inşa etmemiz lazım.

"4 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK"

ABD YPG ile ne kadar iş tutar ne kadar tutmaz bilmiyorum. Benim edindiğim izlenim, ABD, Kandil ve PKK bağlantılı olanları buradan çıkarmak istiyor. YPG ile Kandil arasında bağı koparmak istiyor. YPG ayrılacak nereye gidecek? Çöllere mi gidecek. Ne kadarına silah bıraktırıp normal hayata döndürecekler, bunların detayı önemli. İstihbarat asker bunların detayını görüşüyorlar. Daha önce bir heyet geldi bizimkilerle görüştüler. Genelkurmay başkanlarımız bir araya geldiler. Uygulama safhasını gözetecekler. Teknik hazırlık çalışmalarını askerimiz, istihbaratımız zaten görüşüyorlar. Anlaştıktan sonra hızlı bir şekilde yapılacak.

4 Haziran'da yol haritası belli olacak. Belki o gün bir şey değişecek. Bir ülkeyle bir şey götürüyoruz. 4'ünü bekleyeceksiniz. 4 Haziran'da takvim çıkma ihtimali var. Takvime bağlı, somut adımlar içeren yol haritası. Ortak bir açıklama yapacağız o gün.

Biz hiçbir zaman Menbiç'te ABD askeri olmasın demedik. YPG çıksın dedik. Siz bize YPG'nin çıkacağı sözünü verdiniz. Bu sözün gereği neler yapabileceğimizi konuşmaya geldik dedi.

TÜRKİYE'NİN ABD BÜYÜKELÇİSİ ABD'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

Tabi döner. İstişarelerimizi yapıyoruz biz zaten büyükelçiyi çekmeyiz. Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de hazırlıkları yapması önemli. Zaten sayın Cumhurbaşkanımız yarın kabul edecekler."