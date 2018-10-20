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Çavuşoğlu: Sığınmacılar için 32 milyar dolar harcadık

Bakan Çavuşoğlu, "Suriyeli mültecilere 32 milyar dolar harcadık. Bu 32 milyar doların hazinemizde, bankalarımızda olduğunu düşünebiliyor musunuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 21:19..
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Çavuşoğlu: Sığınmacılar için 32 milyar dolar harcadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk ve Kosova ziyaretlerinin ilk durağı Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesine geçen New York Üniversitesi Tiran'ın (UNYT) akademik yılı açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "yumuşak gücü" öne çıkardığını, ancak gerekli yerlerde "sert gücü" kullanmaktan da çekinmediğine işaret ederek, Türkiye'nin bölgede terörizm ve göç gibi birçok sorunla mücadele ettiğini anımsattı.

"EKONOMİK SALDIRILARDAN BU KADAR ETKİLENMEZDİK"

Suriye'deki durumun insani sonuçları olduğunu, Türkiye'ye 3.5 milyon Suriyeli ve yarım milyondan fazla da diğer ülkelerden sığınmacı geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "32 milyar dolar harcadık. Bu 32 milyar doların hazinemizde, bankalarımızda olduğunu düşünebiliyor musunuz? Dost ülkelerden bile gelen ekonomik saldırılardan bu kadar etkilenmezdik" dedi.

"İNSANI YARDIMDA TÜRKİYE EN ÜST SIRADA"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin savunmasız insanlar için bu parayı harcamaktan asla pişmanlık duymadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu yüzden insani yardımda Türkiye dünyada en üst sırada. Geçen yıl 8 milyar dolar harcadık, ABD 6 ya da 7 milyar dolar harcadı. ABD dünyadaki en zengin ülke. Sadece bir örnek ve karşılaştırma olarak söylüyorum, 2016'da ABD 6.3 milyar dolar harcadı, Türkiye 6. ABD birinciydi, Türkiye ikinci. 2016'ya göre Türkiye insani yardım miktarını 2 milyar dolar artırdı. Bu bizim önceliğimiz."

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