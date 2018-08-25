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Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle sivil halkı ayırmalıyız

Suriye'de ateşkesi devam ettirmek için Rusya ile çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, askeri müdahalenin Suriye'nin geleceğini kötü etkileyeceğini ifade etti.

AA | 25.08.2018 - 02:25..
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Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle sivil halkı ayırmalıyız

Moskova'da basın karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesindeki radikal grupların temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle sivil halkı ayırmalıyız


"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEPSİ AYNI"

Çavuşoğlu, İdlib'de 3 milyondan fazla sivil yaşadığını ve teröristlerle sivillerin ayırt edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizim için terör örgütlerinin hepsi aynıdır. Hepsiyle de mücadele etmek gerekiyor. Diğer taraftan, burada askeri bir çözüm bir felaket olur. Sadece İdlib bölgesi için değil, Suriye'nin geleceği bakımından da bir felaket olur." şeklinde konuştu.

İdlib'in Astana anlaşması içinde geri kalan tek çatışmasızlık bölgesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgedeki radikal grupların, ılımlı muhalefet ile oradaki sivil halkı rahatsız ettiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, bu radikal grupların etkisiz hale getirilmesinin herkes için önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle sivil halkı ayırmalıyız

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