Çavuşoğlu: Türk milletine nasıl davranacağınızı öğrenin

FETÖ'nün terör örgütünü tüm dünyanın anlamasına rağmen ABD'nin Türkiye'ye destek vermediğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki katliamların sona ermesinde de Türkiye'nin başrol oynadığını söyledi.

"ABD'DEN İSTEDİĞİMİZ DESTEĞİ GÖREMEDİK"

"FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika'dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik. İade taleplerimiz gerçekleşmedi, henüz bir soruşturma açılmadı."

"ABD İLE İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİMİZ FETÖ VE PYD 'YE SİLAH VERMELERİNDEN DOLAYI"

"ABD bizim en önemli müttefiklerimizden biridir. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız ve ilişkilerimizde inişler-çıkışlar olabilir ama bu FETÖ meselesi ile ABD'nin PYD'ye silah vermesi meselesi dolayısıyla ilişkilerimizde bir gerginlik var. Bunları da diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz."





"TÜRK MİLLETİ UYANDI"

"Türk milleti uyandı, Türk milletinin yeniden kendisine güveni geldi. Bunu Avrupalı dostlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye ve Türk milletine nasıl davranacağınızı biraz öğrenmeniz lazım. Tepeden bakarak baskıcı anlayışla olmaz, iki eşit ortak gibi konuşacağız. Sorunları da bu şekilde aşacağız."

"TÜRKİYE BAŞROL OYNUYOR"

"Suriye'de geçen yıllarda sürekli katliamları konuşuyorduk ama 2017'de özellikle Astana Süreci'yle ve attığımız diğer adımlarla bugün Suriye'de şartlar daha iyi. Tamamen iyi mi, hayır değil. Siyasi çözüm olmadan ve Suriye'ye istikrar getirmeden olmaz ancak iyiye gidiyoruz ve siyasi sürece odaklandık. Türkiye burada başrolü oynuyor."

