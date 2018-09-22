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Çavuşoğlu: Venezuela'nın yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü. İkili, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Analiz | 22.09.2018 - 07:06..
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İki ülke arasındaki dayanışmanın artacağını ifade eden Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacak" dedi.

İKİ ÜLKENİN BAĞI ARTACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve mesajlarını, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ilettiklerini aktaran Çavuşoğlu, görüşmede Maduro'nun da kendisiyle görüşlerini paylaştığına değindi.

Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantılarda gördüm ki iki ülke arasında kardeşlik ilişkileri var ve içinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız. Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu: Venezuela'nın yanında olacağız

VENEZUELA'DAN KARDEŞ MİLLET VURGUSU

Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez de konuşmasında, iki ülke arasında altın ve enerji alanında gelişmekle olan ilişkiler bulunduğuna işaret ederek bu bağı daha da derinleştirmek ve genişletmek için bir araya geldiklerini anlattı.

Venezuela ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmak ve genişletmek amacında olduklarını kaydeden Rodriguez, özellikle son dönemde "iki kardeş millet ve iki bağımsız devlet" arasında oluşan bağlara dikkati çekti.

İki ülkenin dış politikadaki ortak hareketine de dikkati çeken Rodriguez, "Türkiye neredeyse Venezuela orada, Venezuela neredeyse Türkiye orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan selam yollamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Venezuela'nın yanında olacağız

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