Çavuşoğlu: YPG Astana'da yer almayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda yapılan toplantıya katıldı. Astana süreci ve ABD'nin Astana görüşmelerine katılım durumuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Astana'yı 23'ünde gerçekleştirmek istiyoruz. 23 öncesi de uzmanlar yine bir araya gelecek. Türkiye, Rusya, İran bir araya gelecek. Maalesef halen rejim ve bazı gruplar tarafından ihlallerin olduğunu görüyoruz. Hava saldırıları da yer yer oluyor. Dünkü telefon görüşmemizde dostum Lavrov'a da bunu tekrar hatırlattım. Siz de garantör üzerinize düşeni yapın. Özellikle rejimin imzaladığı mutabakat belgesinin garantörü Rusya. Herkes üzerine düşeni yapsın. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhalefetin ateşkese uyması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz"

"YPG KESİNLİKLE ASTANA'DA YER ALMAYACAK"

YPG'nin Astana görüşmelerinde kesinlikle yer almayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte Astana'nın gerçekleşmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. ABD'nin katılması konusunda biz hemfikiriz Rusya ile o konuda bir sıkıntı yok. Şu anda BM'nin, Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin katılması kesin gibi. Bu ülkelere davet gidecek. Diğer taraftan YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak. Bir terör örgütünün müzakere masasında olmasını kabul edemeyiz. Buna da izin vermeyiz. Bu konudaki hassasiyetimizi dostumuz Rusya da çok iyi biliyor. Böyle bir ısrarları da yok. Terör örgütleri müzakere yapamaz. Teröre devam eden grupların sistemin içinde yer alması mümkün değil. Tam tersine terör örgütlerini bizim yok etmemiz lazım. Böyle bir terör örgütü masada olamaz"