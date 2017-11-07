Çaycuma'da okulun kalorifer kazanında patlama

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 08.00 sıralarında, okul binasının yanında bulunan tek katlı kalorifer dairesinde bulunan kalorifer kazanı sabah öğrenciler henüz okula gelmeden önce yakıldı.

Öğrencilerin okula gelmeye başladığı sırada kazan, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama ile birlikte binanın duvarı yıkıldı. Okulda görevli hizmetli Selahattin Köse, duvarın altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla duvarın altından çıkarılan Köse'nin öldüğü belirlendi.

OKUL TATİL EDiLDİ

Patlama nedeniyle okulun bahçesinde bulunan okul müdürü, 1 hizmetli ve 4 öğrenci de hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle okulun bahçesindeki servis minibüsünün camları kırıldı, bazı araçlar hasar gördü. Patlama nedeniyle okul bugün 1 gün süreyle tatil edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çacuma Kaymakamı Serkan Keçeli, yaralıların hastanedeki tedavileri ardından taburcu edildiğini, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.



