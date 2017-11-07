taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.166
USD
3,8436
EURO
4,4629
ALTIN
158,07
PETR
64,2100

Çaycuma'da okulun kalorifer kazanında patlama

Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin kalorifer kazanındaki patlamada 1 kişi öldü, 2 'si öğretmen 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

07.11.2017 - 09:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 08.00 sıralarında, okul binasının yanında bulunan tek katlı kalorifer dairesinde bulunan kalorifer kazanı sabah öğrenciler henüz okula gelmeden önce yakıldı.

Öğrencilerin okula gelmeye başladığı sırada kazan, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama ile birlikte binanın duvarı yıkıldı. Okulda görevli hizmetli Selahattin Köse, duvarın altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla duvarın altından çıkarılan Köse'nin öldüğü belirlendi.

Çaycuma'da okulun kalorifer kazanında patlama

OKUL TATİL EDiLDİ

Patlama nedeniyle okulun bahçesinde bulunan okul müdürü, 1 hizmetli ve 4 öğrenci de hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle okulun bahçesindeki servis minibüsünün camları kırıldı, bazı araçlar hasar gördü. Patlama nedeniyle okul bugün 1 gün süreyle tatil edildi.

Çaycuma'da okulun kalorifer kazanında patlama

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çacuma Kaymakamı Serkan Keçeli, yaralıların hastanedeki tedavileri ardından taburcu edildiğini, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Çaycuma'da okulun kalorifer kazanında patlama

İlginizi Çekebilir
Kocaeli'de 4 FETÖ tutuklaması
Kentte yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 10 asker etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalırken, 4 kişi tutuklandı.
Batman'da köpek dövüştürenlere 5 bin 504 lira para cezası
Batman'da, para karşılığında köpek dövüştürerek, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişiye, toplam 5 bin 504 lira para cezası verildi.
4 yılda 14 kuzu doğuran koyun şaşırttı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir üreticinin koyunu bir batında 5 kuzu doğurdu.
Marmaris'te FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ'den aranan 11 kişi, yanlarındaki 9 çocuk ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

173
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

142
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

54
CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

81
Selin Şekerci'den Emine Erdoğan hakkında özür mesajı

Selin Şekerci'den Emine Erdoğan hakkında özür mesajı

32
FETÖ'cü İsveç'te kendisine ev vermeyen Türkleri dava etti

FETÖ'cü İsveç'te kendisine ev vermeyen Türkleri dava etti

55
Fatih Altaylı'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a tepki

Fatih Altaylı'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a tepki

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM