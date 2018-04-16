Çayda Çıra Film Festivali başlıyor

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivalinin 11'incisi ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

"YENİLİKLERİMİZ OLDUKÇA FAZLA"

Festival için çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Dernek Başkanı Serdar Kara,"Bu yıl çok farklılıklarla karşınıza geliyoruz. Geçmiş yılların üzerine koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda festivalimizde yeniliklerimiz oldukça fazla.

11 Mayıs tarihinde başlayacak olan film festivalimiz de bu yıl Anadolu’da Medeniyetler ve Anadolu’da Kadın temasını işleyeceğiz. Festival açılışımızda bunlarla ilgili özel bir defile olacak. Bu temayla ilgili önemli filmler ve belgeseller ilimize gelerek destekleyecek ögelerden bir tanesi olacaktır" dedi.