Cebe giren bozuk para 250 milyon liraya dayandı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 5 ayında tedavüle verilen madeni para miktarı 579 milyon 856 bin adet oldu. Söz konusu "bozuklukların" değeri ise 249 milyon 244 bin 540 lira olarak hesaplandı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 179 milyon 760 bin adet 1 lira, 70 milyon 218 bin adet 50 kuruş, 78 milyon 264 bin adet 25 kuruş, 73 milyon 524 bin adet 10 kuruş, 141 milyon 906 bin adet 5 kuruş, 36 milyon 184 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.

Türk halkının cebindeki madeni para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 317 milyon 696 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 591 milyon 286 bin 368 lira oldu.

EN ÇOK 5 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 767 milyon 940 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 678 milyon 75 bin 512 adet 1 lira, 749 milyon 947 bin 950 adet 50 kuruş, 1 milyar 83 milyon 700 bin 250 adet 25 kuruş, 1 milyar 761 milyon 494 bin 50 adet 10 kuruş ve 276 milyon 537 bin 550 adet 1 kuruş verildi.