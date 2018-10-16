Hatalı parklar yüzünden trafiği tehlikeye sokan araçlar çekiciler tarafından bulundukları yerlerden kaldırılıp otoparklara götürülüyor.

Her şehrin ve ilçenin Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kontrol altında olan çekiciler, polis memuru ile birlikte hareket ederek araçları bulundukları yerden kaldırıyor.

Ancak son günlerde ülke çapında çekicilerle ilgili yaşanan olumsuzluklar vatandaşı canından bezdirdi. Kimi çekicinin araçları kaldırırken sağa sola çarpması, kiminin ise aracı bulunduğu noktadan çıkarmak için yaptığı manevralar otomobillere büyük zarar veriyor.

ÇEKİCİNİN HALATI KOPTU

Son olay Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşandı. Hatalı parklar yüzünden kilitlenen ana caddedeki trafiği rahatlatmaya çalışan trafik ekipleri, yol kenarına park edilen bir otomobili çekmek istedi. Otomobil kaldırılıp çekicinin üzerine konmak istenirken bağlı bulunduğu halat birdenbire koptu.

Çekicinin halatı koptu otomobil yere düştü ViDEO

YOLDAN GEÇEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

O sırada çekicinin yanından geçen bir kadın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, 2 metre yükseklikten yere düşen otomobil büyük zarar gördü.